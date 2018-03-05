Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müsellim Boğazı’nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinin Sivrice Burnu mevkiinde, kıyıdan 2 mil açıkta lastik botla Midilli Adası’na gitmeye çalışan kaçakları tespit etti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 34 kişi yakalandı. Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu Beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.

Kaçaklar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.