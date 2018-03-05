Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızıldere Mahallesi Tahtalı mezrasında bir otomobildeki Mehmet, Cengiz, İsmet, Abdurrahman ve Saim Ç, aralarında husumet bulunan akrabaları Recep, Tekin, Metin, Alican ve Ferdi Ç'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı. İhbar üzerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, Kayseri'deki hastanelere kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren 5 zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.