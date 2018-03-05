Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cunda Adası'nın Patriça mevkisinden yabancı uyrukluları Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçırmaya çalışan organizatörlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Ayvalık İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aralarında çocukların da bulunduğu 33'ü Suriyeli, 10'u Somalili 43 yabancı uyruklu yakalandı. Ekipler organizatör oldukları iddia edilen O.O, M.D, V.G, N.K, M.E. ve B.K'yı da gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, yabancı uyruklulara insani yardımların yapıldığı kaydedildi.