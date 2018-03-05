Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay bugün gündüz saatlerinde Basmane semtindeki bir otelde meydana geldi. Bir yakını, otelde kalan Gökhan Cem Taşar'a ulaşamayınca resepsiyonu arayıp odaya bakmalarını istedi. Yedek anahtarla odanın kapısını açan otel görevlileri, yerde yüz üstü yatan Taşar'ın cesediyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otelde incelemelerde bulundu. Taşar'ın cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.