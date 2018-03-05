Edinilen bilgiye göre Karabük’te park halindeki 78 AR 220 plakalı otomobilinin çalındığını farkeden vatandaş durumu polise haber verdi. Kent merkezinde ve çevre illerde aranan otomobilin Bolu’da olduğu tespit edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, çalınan aracı bulmak için çalışma başlattı. Çalınan otomobilin D-100 Karayolu üzerinde seyir halinde olduğu bilgisi üzerine ekipler aracı durdurdu. Araçta bulunan Ş.G. (58), H.G. (44) ve C.G. (40) gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüpheliler, Bolu’daki işlemlerinin ardından Karabük Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiler.
Otomobil hırsızları yakalandı
05.03.2018 - 17:12 | Son Güncelleme: 05.03.2018 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük’ten çaldıkları otomobille Bolu’ya gelen 3 şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.
Etiketler : hırsız,haberler,araba hırsızı,bolu,
548271 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/548271.aspx
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