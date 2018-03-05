Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinden terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Kilis kent merkezine düzenlenen roketli saldırıda büyük hasar gören 336 yıllık Çalık Camisi'nin restorasyonuna başlandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın beşinci gününde, akşam namazı sırasında düzenlenen roketli saldırı nedeniyle 1'i Suriye uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı Çalık Camisi, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü denetiminde özel bir firma tarafından restore ediliyor.

"En kısa sürede ibadete açılabilmesi için her türlü gayret gösteriliyor"

İl Müftüsü Mahmut Karatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin saldırıya uğramasının herkesin yüreğini yaraladığını söyledi.

Vakfılar Bölge Müdürlüğü nezdinde tamiratla ilgili çalışmaların başladığını dile getiren Karatepe, "İskeleler kuruldu. Kubbenin diğer yarım kısmı enkaz olan bölüm de indirildi. Kubbe malzemeleri geldi. İnşaat tüm hızıyla sürüyor. Camimizin en kısa sürede ibadete açılabilmesi için her türlü gayret gösteriliyor." dedi.

"Teröristin dindarı, dinsizi olmaz terörist, teröristtir"

Karatepe, devrinin önemli eserlerinden olan tarihi caminin restorasyonunun ardından eski günlerine döneceğini kaydetti.

Terörün dini, dili ve ırkının olmadığını vurgulayan Karatepe, "Vicdan duygusundan mahrum olan insanların bu özellik ve güzelliğe dikkat etmediği gibi Allah'ın yarattığı en güzel insanı da burada iki masumu ibadet ederken şehit ettiler. Dünyada hiçbir şeye zarar vermeyi düşünmediği bir anda iki kardeşimiz ibadethaneden çıkarken şehit oldular." diye konuştu.