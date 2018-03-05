Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Denizli-Salihli karayolunda yapımı devam eden köprülü kavşak inşaat alanı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki N.K.'nın kullandığı 45 ZR 374 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu inşaat alanı trafik levhalarına çarparak, 1,5 metre derinliğindeki çukura düştü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Otomobil sürücüsü N.K. kazayı yara almadan atlatırken, aynı araçta bulunan K.İ. (77) olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

