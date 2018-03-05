Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırklareli'ndeki Ergene Nehri'nin debisi, bölgedeki sağanak yağışlar ve Yıldız Dağları'ndaki kar erimeleri sonucu yükselmeye devam ediyor. Babaeski’ye bağlı Pehlivanköy'de debisi yükselen nehir suları, evleri ve tarım arazilerini sular altında bıraktı.

Ekiplerin çalışması devam ederkenmeydana gelen zarar havadan görüntülendi. Uzunköprü İlçe Tarım Müdürü Halil Karahan, öğlen saatlerinde yaptığı açıklamada, “Ergene nehrinde havzasında bulunan 20 bin dönüm tarım arazisi bulunmaktadır. Arazilerin yüzde 80’i çeltik olarak ekilmektedir. Bunların 800 ile bin dönümü buğday arazisi olarak ekilmektedir. Gerek buğday gerekse çeltik arazilerinin çok yoğun mil ya da taşkın olmadığı sürece 10 gün su altında zarar görmeden durabilir. Bugün itibariyle zarar gören herhangi bir ekili tarım arazimiz bulunmamaktadır” demişti.