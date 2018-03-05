Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Uçak Sokak'ta bir halı dükkanında saat 19.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm dükkanı sardı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Dükkandaki eşyaların kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'da halı dükkanında yangın
05.03.2018 - 23:12 | Son Güncelleme: 05.03.2018 - 23:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir halı dükkanında yangın çıktı.
Etiketler : Sakarya,yangın,
548323 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/548323.aspx
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