Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Uçak Sokak'ta bir halı dükkanında saat 19.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm dükkanı sardı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Dükkandaki eşyaların kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.