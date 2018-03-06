Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök, ‘Manisa sana kanım feda’ projesi kapsamında, okullardaki öğretmenlere bilgi verdi. Müdür Gök, “Herkesin ehliyetlerinde kan grubu yazıyor; ancak bunların yüzde 5’i hatalı. Eskiden fayansa kan damlatılırdı, çökmesine göre kan grubu belirlenirdi. 2007’den sonra yeni teknoloji geldi. 1 tüp kan alıp, makinede çeşitli testler yapılıyor. Ve kan grubu belirleniyor” diye konuştu. İzmir’de 10 bin doktorun görev yaptığını; ancak 2017 yılında sadece 218 doktorun kan verdiğini belirten Bölge Müdürü Gök, “Diş hekimleri, eczacılar, veterinerler, öğretim görevlileri, avukatlar kan vermiyor. Zengin, varlıklı kesim çok nadir kan veriyor. Eğitim arttıkça, gelir arttıkça bencillik artıyor ya da eğitimli insan çok sorgular, ‘Acaba iğneden hastalık kapar mıyım?’ diyerek, her şeyi düşünür. Öğretmenler içinde de kan verenlerin oranı, yüzde 5 civarında” diye konuştu.