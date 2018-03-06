Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda gözaltına alınan söz konusu kişiye 466 bin lira para cezası kesildi. Bu olayın ardından İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce, devlet ormanlarında kaçak yollarla trüf toplayanlara karşı koruma ve denetim faaliyetlerine hız verildiği aktarıldı. İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş “Ülkemizin önemli doğal zenginliklerden olan trüf mantarına zarar verecek kanunsuz müdahalelere izin vermeyeceğiz. Orman köylülerinden özellikle köpekle dolaşan yabancıları, yetkililere bildirmelerini istiyoruz” dedi.
Trüf mantarı kaçakçısı 466 bin TL ceza yedi
06.03.2018 - 03:48 | Son Güncelleme: 06.03.2018 - 03:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bir İtalyan vatandaşı, kaçak olarak topladığı 29 kilo beyaz trüf mantarını, yurt dışına izinsiz çıkarmak isterken yakalandı.
Etiketler : trif mantarı,kaçakçılık,
548353 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/548353.aspx
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