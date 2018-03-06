Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda gözaltına alınan söz konusu kişiye 466 bin lira para cezası kesildi. Bu olayın ardından İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce, devlet ormanlarında kaçak yollarla trüf toplayanlara karşı koruma ve denetim faaliyetlerine hız verildiği aktarıldı. İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş “Ülkemizin önemli doğal zenginliklerden olan trüf mantarına zarar verecek kanunsuz müdahalelere izin vermeyeceğiz. Orman köylülerinden özellikle köpekle dolaşan yabancıları, yetkililere bildirmelerini istiyoruz” dedi.