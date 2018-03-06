Olay gece saatlerinde Pınarbaşı Mahalesi 7055 sokakta meydan geldi. İddaya göre asker kaçağı olduğu öğrenilen ve henüz kimliği belirlenemeyen şahıs kendisine GBT yapan polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Olayda 1 polis şehit oldu 2 polis yaralandı. Yaralı polisler bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan polislere saldıran şahıs Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Asker kaçağı polislere saldırdı: 1 polis şehit oldu
06.03.2018 - 05:49 | Son Güncelleme: 06.03.2018 - 05:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Bornova ilçesinde asker kaçağı olduğu öğrenilen şahıs kendisini almak isteyen polislere saldırdı. 1 polis olay yerinde şehit oldu, 2 polis yaralandı.
Olay gece saatlerinde Pınarbaşı Mahalesi 7055 sokakta meydan geldi. İddaya göre asker kaçağı olduğu öğrenilen ve henüz kimliği belirlenemeyen şahıs kendisine GBT yapan polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Olayda 1 polis şehit oldu 2 polis yaralandı. Yaralı polisler bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan polislere saldıran şahıs Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler : izmir,şehit,
548371 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/548371.aspx
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