Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay gece saatlerinde Pınarbaşı Mahalesi 7055 sokakta meydan geldi. İddaya göre asker kaçağı olduğu öğrenilen ve henüz kimliği belirlenemeyen şahıs kendisine GBT yapan polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Olayda 1 polis şehit oldu 2 polis yaralandı. Yaralı polisler bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan polislere saldıran şahıs Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

