Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yağışların; yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak, Bitlis, Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yüksekleri kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Marmara'nın güney ve batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlı 13

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 21

İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 20

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 23

Antalya: Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 8

Diyarbakır: Çok bulutlu, sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlı 18