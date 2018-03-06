Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte ait kapatılan çeşitli kurumlar ile okullarda görevli oldukları ve yine örgüte bağlı okullarda çocukları eğitim aldığı, talimatla örgüte finansal kaynak sağladıkları, yayın organlarına üye oldukları iddiasıyla 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, 25 Şubat sabah saatlerinde harekete geçerek Alanya merkezli 7 ildeki şüphelilerin adreslerine baskın düzenleyerek gözaltına aldı. Ekipler, aynı operasyon kapsamında 1 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Alanya'ya getirilen şüphelilerden 14'ü işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 9'u kadın 25 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 21’i in sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 4’ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.