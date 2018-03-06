Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda Y.K(37), S.K(26), A.K(32), M.Ö(30), E.S(23), M.D(23), B.C.U(23), H.D(20), Y.G(33) ve E.Y(21) isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların ev, üst ve araç aramalarında 1.5 litrelik su şişesi içerisinde 100 gram gelen eroin maddesi, cam kavanoz içerisinde 33 gram gelen Esrar maddesi , satışa hazır vaziyette paketlenmiş 7 parça eroin maddesi, 2 parça Metamfetamin maddesi ve 3 parça Bonzai maddesi ile bu maddelerin paketlenmesinde ve satışında kullanılan çok sayıda alüminyum folyo parçaları, 3 adet kuru sıkı olmak üzere toplam 7 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait fişekler, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan hesap Çetelesi Ele geçirildi. Yakalanan 10 şahıstan 7'si hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılarak salıverildiği, diğer 3 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldığı kaydedildi.