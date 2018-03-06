Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi'nde ikamet eden alzheimer hastası 71 yaşındaki Mehmet Bayram'dan 1 gündür haber alınamıyor.

Yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekiplerin araştırması sonucu yaşlı adamın 'ben Diyarbakır'a gidiyorum' diyerek kırmızı renkli bir bisikletle evinden ayrıldığı belirlendi.

Mavi kot pantolon üzerine yeşil bir ceket giyen, başında da siyah renkli bir bere bulunan yaşlı adamın bulunması için güvenlik güçleri seferber edilirken, kayıp adamı görenlerin ise 112 haber merkezine bilgi vermeleri istendi.