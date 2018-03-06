İstanbul'da geçtiğimiz Cumartesi günü etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur sırasında Çamlıca'da yapımı devam eden Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi'ne yıldırım düştü. Yıldırımın kuleye isabet ettiği o anlar amatör bir kameraya yansıdı.
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İstanbul'da geçtiğimiz Cumartesi günü etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur sırasında Çamlıca'da yapımı devam eden Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi'ne yıldırım düştü. Yıldırımın kuleye isabet ettiği o anlar amatör bir kameraya yansıdı.
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