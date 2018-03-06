Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da geçtiğimiz Cumartesi günü etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur sırasında Çamlıca'da yapımı devam eden Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi'ne yıldırım düştü. Yıldırımın kuleye isabet ettiği o anlar amatör bir kameraya yansıdı.