Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ta son 89 yılın en sıcak kış mevsimi yaşanırken Bahar mevsimi de önceki yıllara kıyasla etkilerini erken hissettirdi. Sivas’ın Suşehri ilçesinde kayısı ağaçlarıyla birlikte erik ağaçlarının da çiçeklerini açtığı görüldü. Çiçek açan çiçeklerin don olayı olması durumunda çok zarar göreceğini belirten köy sakinlerinden Musa Aygün, “Bugün Mart ayının 6’sı. Kayısı ağaçları ve erik ağaçları çiçek açtı. İnşallah bir don olayı yaşanmaz. Şayet bir don olayı yaşanırsa bu yıl kayısı meyvesine hasret kalabiliriz. Artık mevsimler değişmeye başladı. İnşallah bir soğuk olmaz ve bu çiçekler dökülmez” dedi.

Aygün, Köyde bulunan bir çok kayısı ağacının çiçek açtığını, bununla birlikte diğer ağaçların ise artık tomurcuklandığını kaydetti.