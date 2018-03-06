Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından her yerde aranan ve firari olduğu iddia edilen H.İ.’nin yakalanması kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şahsın Adıyaman’daki Mara Mahallesi'nde bulunan ikametine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şahsın Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporunun ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
İstanbul Emniyeti tarafından aranıyordu Adıyaman'da yakalandı
06.03.2018 - 12:11 | Son Güncelleme: 06.03.2018 - 12:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan FETÖ firarisi, Adıyaman’da yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından her yerde aranan ve firari olduğu iddia edilen H.İ.’nin yakalanması kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şahsın Adıyaman’daki Mara Mahallesi'nde bulunan ikametine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şahsın Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporunun ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Etiketler : istanbul,emniyet,adıyaman,haberler,
548460 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/548460.aspx
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