Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, öğle saatlerinde, Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Evine yürüyen Mehmet D.'ye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar isabet etti. Mehmet D., vücudunun çeşitli yerlerine gelen saçmalarla ağır yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet D.'yi ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Mehmet D., hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakım ünitesine alındı. Polis, Mehmet D.'yi tüfekle yaralayıp, kaçan kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.