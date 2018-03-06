Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 20 Şubat-5 Mart tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 110 gram esrar, 87 gram metamfetamin maddesi, 44 gram eroin, 16 adet uyuşturucu uyarıcı hap, 1 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.



26 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu şüphesiyle 23 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan 12’si çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. Operasyonlar kapsamında ayrıca uyuşturucu madde kullanıcısı 26 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldığı öğrenildi.