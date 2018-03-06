Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'dan getirilen uyuşturucuların Mersin merkez ve Erdemli ilçesinde piyasaya sürüldüğü bilgisini alan jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmaların ardından zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Erdemli, Toroslar ve Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda, 30 ayrı adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda satışa hazır 54 fişek eroin, bin 370 gram kubar esrar, 50 adet sentetik hap, 5 kök kenevir bitkisi, 10 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 27 adet çeşitli silahlara ait fişek ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 23'ü tutuklandı.