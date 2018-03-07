Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’deki kadınların öncülüğünde konvoya, 55 ülkeden farklı din, dil, ırk ve kültürlerden binlerce kadın katıldı. Konvoyda Pakistan milletvekili Munaza Hasan, Ukrayna milletvekili Olga Bogomolets, İskoçyalı yazar-gazeteci Yvonne Rıdley, Mandela’nın gelini Rayne Rose Mandela-Perry, İngiliz komedyen Sajeela Kershi gibi önemli isimler de var. 60 otobüsle İstanbul’dan yola çıkan konvoyun Anadolu’dan katılımlarla 200’e yakın otobüsle Hatay’a ulaşması bekleniyor. Konvoy 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Hatay Fuar Alanı’ndan dünyaya seslenecek. Konvoya destek veren milli ralli şampiyonu ve gazetemiz yazarı Burcu Çetinkaya da “Savaşta herkes zarar görüyor ama en çok kadınlar ve çocuklar etkileniyor. Kadınların bir araya gelip dünya liderlerine bu şekilde sesini duyurmasını çok kıymetli buluyorum” dedi.



Gazetemizin yazarı ve milli rallici Burcu Çetinkaya da konvoya destek veriyor.