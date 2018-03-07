Olay, 05.00 saatlerinde, Ataşehir Kayışdağı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen Adem Ata (17) yönetimindeki 34 STL 36 plakalı otomobil, Uğur Yılmaz (32) idaresindeki 01 EKK 38 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevrede ki vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur Yılmaz’a ve ehliyetsiz sürücü Adem Ata’ya olay yerinde müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla çevrede ki çeşitli hastanelere götürüldü. Şahısların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Araçlar ise çekici yardımı kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Ataşehir’de ehliyetsiz sürücü kaza yaptı
07.03.2018 - 08:46 | Son Güncelleme: 07.03.2018 - 08:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ataşehir’de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin başka bir araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Olay, 05.00 saatlerinde, Ataşehir Kayışdağı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen Adem Ata (17) yönetimindeki 34 STL 36 plakalı otomobil, Uğur Yılmaz (32) idaresindeki 01 EKK 38 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevrede ki vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur Yılmaz’a ve ehliyetsiz sürücü Adem Ata’ya olay yerinde müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla çevrede ki çeşitli hastanelere götürüldü. Şahısların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Araçlar ise çekici yardımı kaldırıldı.
Etiketler : ataşehir,ataşehir kaza,
548630 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/548630.aspx
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