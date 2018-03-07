Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 05.00 saatlerinde, Ataşehir Kayışdağı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen Adem Ata (17) yönetimindeki 34 STL 36 plakalı otomobil, Uğur Yılmaz (32) idaresindeki 01 EKK 38 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevrede ki vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur Yılmaz’a ve ehliyetsiz sürücü Adem Ata’ya olay yerinde müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla çevrede ki çeşitli hastanelere götürüldü. Şahısların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Araçlar ise çekici yardımı kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.