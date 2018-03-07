Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Reşadiye köyünde okul servisinden inen 8 yaşındaki Eray Boran, yolun karşı tarafına geçmek istedi. Bu sırada çocuğa, karşı şeritten gelen Gökhan K.'nin kullandığı otomobil çarptı. Ağır yaralanan küçük çocuk Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Eray Boran hayatını kaybetti. Jandarma, kazaya karışan otomobil sürücüsü Gökhan K.’yi gözaltına aldı.