Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kocası C.Ü. ile tartışan B.Ü, arka sokakta oturan ailesinin yanına gitti. Geceyi ailesiyle birlikte geçiren B.Ü. çocuğu P.Ü.’ye bakmak için eve geldiğinde ise içeriye giremedi. Ne yaptıysa sesini kocasına duyuramayan B.Ü., çocuğunun da ağlamalarına dayanamayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri 2 yaşındaki P.Ü.ye zemin kattaki evin camını açtırmayı başardı. Çilingire de haber veren polis ekipleri, çocuktan kapının arkasındaki anahtarı çıkarıp getirmesini istedi.



Çocuk bütün çabalara rağmen anahtarı getiremeyince polisler ağlamasın diye cebinden çıkardıkları malzemelerle afacanı avutmaya çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen çilingir sayesinde eve giren anne, eşinin uyuyakaldığını fark etti. Meraklı gözlerle içeriden gelecek haberi bekleyen mahalleli ise derin bir nefes aldı.