Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Basmane semtinde bulunan Alican Otel’de sabah saatlerinde yangın çıktı. Altı katlı binanın ilk üç katında tadilat olması sebebiyle müşteri yoktu. Ancak otelin üst katlarında kalan müşterilerden ikisi, alevlerin bir anda binayı sarmasıyla panik içerisinde camlara çıktı.

İKİ KADIN ÜST KATTAN ATLADI

Hızla büyüyen yangın sırasında korkuya kapılan iki kadın, otelin üst katlarından atladı. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği olayda, binadan atlayan bir kadın elektrik tellerine çarptıktan sonra yere düştü. Hemen ardından atlayan bir kişi de park halindeki otomobilin üzerine düştü. Yaralanan iki kadın hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

MAHSUR KALANLAR KURTARILMAYI BEKLEDİ

Oteldeki yangını söndürmek için çalışmalar sürerken, binada mahsur kalanlar da kurtarılmayı bekledi. Cam kenarına çıkan iki kişi de itfaiyenin uzattığı sepete binerek kurtarıldı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Bir otel müşterisinin yangından kurtulmak yan odaya geçmeye çalıştığı sırada binadan düştüğü görüntüler, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görgü tanıkları da otelin bulunduğu sokakta büyük panik yaşandığını, iki kadının can havli ile cama çıktığını söyledi.

Görgü tanıkları, otelde mahsur kalan diğer müşterilerin de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıklarını anlattı. Yangında biri ağır 4 kişi yaralandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.