İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında, örgüt  bağlantısı olduğu iddia edilen 8 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı  28'e yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan  10'u tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan ve adreslerinde bulunmayan  şüphelilerden 8'inin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27  Şubat'ta, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve aralarında örgüte  yakın şirketlerin çalışanlarının da bulunduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı  çıkarılmış, düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alınmıştı.