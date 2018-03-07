Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında, örgüt bağlantısı olduğu iddia edilen 8 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 28'e yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan ve adreslerinde bulunmayan şüphelilerden 8'inin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27 Şubat'ta, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve aralarında örgüte yakın şirketlerin çalışanlarının da bulunduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alınmıştı.