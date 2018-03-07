Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İbrice Mahalesi'nde Veysel Yılmaz’a ait evin mutfağında tüp patladı. Çıkan yangın evin diğer odalarına da sıçradı. Ev sahiplerinin aradığı itfaiye, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Yangında kullanılamaz hale gelen evde büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.