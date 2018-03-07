Edinilen bilgiye göre, İbrice Mahalesi'nde Veysel Yılmaz’a ait evin mutfağında tüp patladı. Çıkan yangın evin diğer odalarına da sıçradı. Ev sahiplerinin aradığı itfaiye, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Yangında kullanılamaz hale gelen evde büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.
Mutfak tüpü patladı, ev kül oldu
07.03.2018 - 11:43 | Son Güncelleme: 07.03.2018 - 12:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen olayda evde patlayan tüp yangına sebep oldu.
Etiketler : tekirdağ,yangın,mutfak tüpü,
548678 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/548678.aspx
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