Kaza saat 10:30 sıralarında Mecidiyeköy metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre durakta metrobüs bekleyen kadın yolcu metrobüsün çarpması sonucu yaralandı. Duraktaki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri metrobüs durağında yaralıya ilk müdahalede bulundu. Ayağından hafif yaralanan kadın sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadı.
Durakta bekleyen kadına metrobüs çarptı
07.03.2018 - 12:12 | Son Güncelleme: 07.03.2018 - 12:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Mecidiyeköy'de meydana gelen olayda metrobüs, durakta bekleyen yolcuya çarptı. Yaralanan kadın yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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