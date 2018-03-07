Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'nın sınırlarımızı terör örgütlerinden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Özdemir, "İyileşip hemen arkadaşlarımın yanına gideceğim" ifadelerini kullandı.

"KİMSE MERAK ETMESİN"



Harekatının ilk gününden beri bölgede olduğunu anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Harekat çok güzel gidiyor, kimse merak etmesin. Allah'ın izniyle kazanacağız. Parmağım kırık, fazla bir şeyim yok, o kadar. İyileşip hemen arkadaşlarımın yanına gideceğim. Harekat devam ediyor, iyileştiğim gün yanlarına gideceğim. Herkes bilsin bir problem yok. Ben de iyiyim Allah'a şükür."





GAZİ ANNESİ: BEN DE YEMEK YAPMAK İÇİN GİDERİM



Anne Zeynep Özdemir de vatan için elinden gelen her şeyi yapacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"3 oğlum var, en küçüğü asker. Yaralandı, geldi. Gerekirse iki oğlumu daha yollarım. Hatta kendim de yemek yapmak için giderim. Allah izin verirse hep birlikte destek olacağız."