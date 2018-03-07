Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barajda inceleme yapan İnegöl İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, sudan ve balıklardan alınan numuneleri, incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. İnegöl'deki Boğazköy Barajı'nda, telef olan çok sayıda balığın karaya vurduğu görüldü. Baraj suyu ve kıyısı, telef olan balıklarla dolarken, Boğazköy Mahallesi sakinleri, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine baraja gelen ekipler, sudan ve telef olan balıklardan numune aldı. Numunelerin, Bursa İl Müdürlüğü'nün laboratuvarında test edileceği belirtildi. Karaya vuran balıkları gören mahalle sakini Onur Tekin, Böyle bir şey görmedim bugüne kadar. Fabrika atıklarından kaynaklandığını düşünüyoruz. Baraj yapıldığından bu yana böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyoruz. Üzücü bir durum dedi. Boğazköy Mahallesi sakinlerinden İbrahim Kocaağa da Arkadaşların haber vermesiyle baraja geldik. Balıkların kenara vurduğunu, dışarı çıktığını gördük. Adeta balıklar, karaya hücum ediyor. Ya oksijen azalmasından dolayı ya da zehirlenme başlangıcı diyebiliriz. Yetkililerin gelip, çalışma yapmasını istiyoruz. Milyonlarca balığın yok olmasını istemiyoruz. İnşallah, kısa zamanda ne olduğu ortaya çıkar diye konuştu.



Boğazköy Mahallesi Muhtarı Ali Osman Duyan ise Barajımızda yıllardır bir kirlilik var. Bu kirliliği ilgili mercilere ilettik, şikayette bulunduk. Geldiler, incelediler. Barajda kirlilik olduğundan bahsettiler. Bugün de balık ölümleri yaşanmaya başlanmış. Bu durumdan şikayetçiyiz. İnegöl'deki sanayi kuruluşlarından, baraj suyuna karışan atıklardan kaynaklanan bir durum, diye düşünüyoruz diye konuştu.