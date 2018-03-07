Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünde uyuşturucu taşıyan R.O.'yu yakalandı. R.O.’nun yapılan üst aramasında 204 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

R.O. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.