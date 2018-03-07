Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünde uyuşturucu taşıyan R.O.'yu yakalandı. R.O.’nun yapılan üst aramasında 204 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
R.O. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalandı
07.03.2018 - 13:06 | Son Güncelleme: 07.03.2018 - 13:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satıcısı, yolcu otobüsünde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünde uyuşturucu taşıyan R.O.'yu yakalandı. R.O.’nun yapılan üst aramasında 204 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Etiketler : yolcu otobüsü,uyuşturucu,haberler,Kahramanmaraş,
548694 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/548694.aspx
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