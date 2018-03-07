Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, 2004 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesi Uzundere Mahallesi’nde yaşanan ve faili meçhul olarak araştırılan Mehmet I.’nın evinin önünde silahla vurularak öldürülmesi olayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Jandarma tarafından faillerin tespiti amacıyla yapılan araştırmada, cinayet olayından 10 yıl önce (1994 yılında ) Mehmet I.’nın dayısının kızı Fatma Ş. ile ilişkisinin olduğu, bu ilişkiden Fatma Ş.’nin hamile kaldığı ve bir erkek çocuk doğurduğu belirlendi. Jandarma ekipleri bu durumun ailece herkesten gizlendiği ve doğumdan bir gün sonra doğan bir günlük erkek çocuğunun öldürülen Mehmet I.’nın kardeşi Ahmet I. tarafından öldürülerek Uzundere Mahallesi’ndeki fındık bahçesine gömüldüğü bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri de bebeğin gömülü olduğu yerde savcılıktan aldığı karar ile mezarın eşilme kararını gerçekleştirdi. Açılan mezarda bebeğin cesedine ulaşılamazken, çevrede kazı çalışmalarına devam ediliyor.

Bebeği öldürdüğü iddia edilen Ahmet I.’nın da 2015 yılında öldürüldüğü öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.