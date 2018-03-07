Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, TEM otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ mevkiinde seyir halindeki bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen Bağcılar itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Yangın nedeniyle otoyoldaki trafik de durma noktasına geldi. Yol boyunca uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.