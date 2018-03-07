Edinilen bilgilere göre, TEM otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ mevkiinde seyir halindeki bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen Bağcılar itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Yangın nedeniyle otoyoldaki trafik de durma noktasına geldi. Yol boyunca uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.
TEM’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
07.03.2018 - 16:42 | Son Güncelleme: 07.03.2018 - 16:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da TEM otoyolu İSTOÇ mevkiinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Otoyoldaki yangın nedeniyle trafik kilitlendi.
Etiketler : İstanbul,tem,
548722 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/548722.aspx
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