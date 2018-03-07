Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralandıktan sonra tedavi altına alındığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Fuat Demir, Muğla'nın Dalaman ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.





Bugün sabah saatlerinde havayoluyla Dalaman Havaalanı’na getirilen şehit Uzman Çavuş Fuat Demir’in naaşı, uzun bir araç konvoyunun eşliğinde baba ocağı olan Dalaman ilçesine 60 kilometre uzaklıktaki Gürleyik Mahallesine ulaştı.





ZEYTİN AĞACI ALTINDA TÖREN DÜZENLENDİ



Gürleyik İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende, Dalaman halkı ve yol üzerinde bulunan birçok okulun öğrencileri, ellerinde bayraklarla şehidi karşıladı. Baba evine getirilen şehit için helallik alındı, dualar okundu.







Dört çocuğun en büyüğü olan şehit Demir'in kardeşleri ile anne ve babası başta olmak üzere, yakınları gözyaşlarını tutamadı.





Şehit Fuat Demir'in cenaze törenine yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Törene katılanlar şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine zeytin dalı bıraktı.



