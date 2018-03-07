Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman’da okumak isteyen engelli Abdullah ve Saliha Aksu’nun 4 çocuğunun çığlığı yetkilileri harekete geçirdi. İHA aracılığıyla seslerini duyuran aileyi, Batman Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) yetkilileri ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilisi Aydın Keklik sosyal inceleme görevlileri ile birlikte ziyaret ettiği ailenin okuyan çocuklarına kırtasiye ve giyim yardımında bulundu. Keklik, “Müdürlüğümüzün hizmetlerinden olan Sosyal Ekonomik Destek (SED) kapsamında ailemizi değerlendirdik. Bu konuda gerekli yardımı yapacağız. SYDV ve Batman Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ile gerekli yazışmaları yaptık. Aile ile ilgili barınmadan diğer ihtiyaçlarına kadar çoğunu karşılamayı düşünüyoruz” dedi.

Evde akrep bulundu

Öte yandan, ailenin yetkililerce inceleme yapılan evlerinde akrep bulunması da yaşadıkları durumu gözler önüne serdi. Anne Saliha Aksu, “Havalar daha soğuk olmasına rağmen evde akrepler görülmeye başlandı. Korkudan kilimleri kaldıramıyorum yerden. Daha büyük akrepler çıkabilir” dedi.

“Bize sahip çıkacaklar”

Maddi zorluklar içerisinde yaşam mücadelesi veren engelli çiftin 8’inci sınıfa giden oğlu Şehmus Aksu, “Sosyal Politikalardan geldiler ve evimizi gördüler. Bize sahip çıkacaklar. Allah devletimizden razı olsun” diye konuştu.