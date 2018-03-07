Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkentte, 19 Mayıs Stadyumu'nda MKE Ankaragücü-Adanaspor AŞ karşılaşması dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, yarın saat 19.00'da, 19 Mayıs Stadyumu'nda MKE Ankaragücü-Adanaspor AŞ Spor Toto 1. Lig futbol maçı yapılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Müsabakada alınacak güvenlik önlemleri kapsamında, saat 16.00'dan müsabaka sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane kavşağı ile tren garı kavşağı arasında kalan kısmı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir."