Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu  ticareti yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç'yi, Onur  Mahallesi'nde gözaltına almak istedi.Bu esnada, gözaltıyı engellemek isteyen şüphelinin yakınlarıyla  polisler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis ekipleri havaya ateş etti.  Bu sırada, polise mukavemette bulunan şüphelinin yakınlarından Ü.Ç. silahla  yaralandı. Daha sonra, şüphelinin yakınları polis otolarına ve polislere taşla  saldırdı. Taşlı saldırıda 3 polisin yaralanması üzerine bölgeye takviye ekipler  sevk edildi.Yaralı polisler olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi  edildi. Yaralı Ü.Ç. ise 112 Acil servis ekiplerince kaldırıldığı özel bir  hastanedeki müdahalenin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne  götürüldü.Polis ekipleri, kavganın sona ermesinin ardından Y.Ç'yi gözaltına  aldı.Öte yandan, yaralının bulunduğu hastane önünde polis ekipleri ve  şüphelinin yakınları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.