Dilovası Çerkesli Mahallesi'nde ruhsatsız bir imalathanede kaçak et işlendiği ihbarı üzerine jandarma ve zabıta ekipleri, operasyon düzenledi. Salam, sosis, kavurma ve sucuk yapımında kullanılan yaklaşık 4 ton ete el konuldu. İlçe Tarım Müdürlüğü etlerle ilgili imha işlemi başlatırken, imalathane sahibi Y. K. gözaltına alındı.
Kocaeli'nde ele geçirildi! Tam 4 ton
07.03.2018 - 22:28 | Son Güncelleme: 07.03.2018 - 22:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir imalathaneye yapılan baskında salam, kavurma, sosis ve sucuk yapımında kullanılan 4 ton kaçak et ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
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