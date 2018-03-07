Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dilovası Çerkesli Mahallesi'nde ruhsatsız bir imalathanede kaçak et işlendiği ihbarı üzerine jandarma ve zabıta ekipleri, operasyon düzenledi. Salam, sosis, kavurma ve sucuk yapımında kullanılan yaklaşık 4 ton ete el konuldu. İlçe Tarım Müdürlüğü etlerle ilgili imha işlemi başlatırken, imalathane sahibi Y. K. gözaltına alındı.