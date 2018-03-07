Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre kaza, Bozburun Mahallesi Salihağa yolunda meydana geldi. Ali Şakir yönetimindeki 20 B 1170 plakalı beton pompası kamyonu, kavşakta Özgür Bingöl idaresindeki 35 TMF 33 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile beton pompası kamyonu devrildi. Kazanın ardından bölgeye polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 aracında şoförü yaralandı. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan beton pompası kamyonunun şoförü Şakir ekipleri müdahalesi ile çıkarılırken ardından yaralılar ambulanslar ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.