Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Akşam saatlerinde yaklaşık 200 polis, önceden tespit edilen 6 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Ekipler kapıları koçbaşı ile kırarak evlere girdi. Operasyona narkotik madde arama köpeği ‘Rona' da katıldı. Evlerde yapılan aramalarda 500 gram esrar, 100 gram bonzai, 10 adet extacy hap, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.