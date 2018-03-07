Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde 24 yaşındaki Oğuzhan K.'yi takibe aldı ve kovalamaca sonucu attığı 2 paket içinde 940 gram bonzai ile yakaladı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Oğuzhan K. mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. Soruşturmayı derinleştiren narkotik polisi, Anadolu Mahallesi'nde gizlenmiş 1 kilo 200 gram daha bonzai ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.