Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan Pendik yönüne seyreden Umut Yıldırım idaresindeki 34 LM 7310 plakalı otomobil, Kartal Köprüsü mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi. Ters dönen araçta sürücü Yıldırım ile isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.