Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Her yıl olduğu gibi geçen yıl da kadına yönelik şiddet ve cinsel saldırılar oldukça tartışıldı. 2017’de 327 kadın, erkekler tarafından öldürüldü. Bu acı tabloyu yorumlayan Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü “Kadınlar önceleri evlerinde şiddet görüyordu. Şimdi işin boyutu değişti. Artık kadınlar sokakta da şiddet görüyor” dedi. Günümüzde hâlâ kadına şiddet olmasını “İç acıtan bir durum” olarak yorumlayan Güllü “Bizim yanlış yaptığımız yer belli. Siz kanunları yapıp kütüphanenize koyarsanız onun size bir faydası olmaz. İdam, konuyu kapatmak için yapılır. Bizim meselemiz o tecavüzlerin, o istismarların olmaması. Bunu önlemenin en iyi yolu eğitim” ifadelerini kullandı. Televizyon programlarının toplumda cinsiyet rollerinde ayrıma sebep olduğunu vurgulayan psikiyatrist Prof. Dr. Şahika Yüksel ise “1994’te Mor Çatı ilk defa kadına yönelik şiddetin bir portresini çıkardı. Üç kadından 1’inin aile içinde şiddete uğradığı tespit edildi. Hâlâ aynı oran devam ediyor ama şimdi kadınlar itiraz ediyor. 1994’te şiddete uğrayan kadınlar bir sığınak istemezdi. ‘Evden uzaklaşabilirim’ demiyordu. Kimsenin birini dövme hakkı yok. Dolayısıyla son 20-25 yıla baktığımızda kadınların haklarını talep etmede ciddi bir gelişme görüyoruz. Susmuyorlar” şeklinde konuştu.

GÜN ONLARIN

İspanya’da kadınlar, Dünya Kadınlar Günü’nde iş yerlerinin yanı sıra evlerinde de greve gidecek. Ev hanımları, çocuklarını okula bırakmayacak; çamaşır yıkamayacak, ütü yapmayacak, yemek pişirmeyecek. Grev kapsamında akşam saatlerinde yürüyüşler yapılacak.

ÖZLEM TEĞMEN GÖREVDE

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında takım komutanlığı yapan Teğmen Özlem Gören, 9 yıldır görev yaptığı teşkilata yeni subayların kazandırılması için özveriyle çalışıyor.

TÜRKİYE'NİN İLK RALLİCİSİ SAMİYE CAHİD

Asıl mesleği kemençe öğretmenliği... Ancak Samiye Cahid Morkaya, Türkiye’nin ilk ehliyet alan (1922) ve otomobil yarışçısı olan kadını. 1932 ve 1933’te İstanbul’daki ralli yarışlarında şampiyon oldu. 1934 yarışlarında kaza yaparak otomobilinden son anda ağır yaralı olarak kurtarıldı. Kaza sonrası pistlere veda etti. 1972’ye kadar otomobil kullanmaktan hiç vazgeçmedi. Vefasını gösteren Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun Kadınlar Komisyonu (TOSK), yollarına ışık tutan Morkaya’nın Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabrine kadınlar günü dolayısıyla ziyarette bulunacak.

"KADINLARIN HAKKI TERTEMİZ BİR DÜNYA"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’yle ilgili açıklama yapan İhlas Pazarlama Müdürü Cüneyd Tural, Aura Cleanmax Temizlik Robotu ile kadınların günlük temizliğe ayırdığı zamanın kısaldığını söyledi. Günlük ortalama 3 saat temizlik yapan Türk Kadını, Aura Cleanmax’la bu süreyi 1 saate kadar indirebildiğini belirten Tural, şöyle konuştu: Kadınların yüzde 90’ı bir yardımcı olmadan, temizliğini kendisi yapıyor. Bu noktada onların en büyük kurtarıcısı Aura Cleanmax. Sulu sistemle derin temizlik yapan, tozların ortama tekrar salınmasına izin vermeyen, hijyen sağlayan Cleanmax ile evler daha uzun süre temiz kalıyor. Özellikle çalışan kadınların, çocuklu annelerin, evinde evcil hayvanı olanların vazgeçilmezi olan temizlik robotu aynı zamanda alerjik hastalıklara yol açan, astımı tetikleyen ev tozu akarlarının da üremesine fırsat vermiyor. Kadınların hayatını kolaylaştırmak, zamanlarının üretimlerine, kendilerine, hobilerine, sevdiklerine kalmasına yardımcı olmak bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Tural, ayrıca bu anlamlı günün öncesi German Design Council tarafından verilen “2018 En İyi Tasarım Ödülü” ile gurur duyduklarını söyledi. Tural 7’nci defa aldıkları bu ödülü bütün kadınlara hediye ettiklerini belirtti.