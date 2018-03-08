Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından bu sabah İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu. Gök gürültüsüyle birlikte etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura trafikte yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak yağış, etkisini sürdürüyor.
İstanbul’da sağanak yağış etkisini göstermeye başaldı
08.03.2018 - 09:46 | Son Güncelleme: 08.03.2018 - 10:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı.
Etiketler : istanbul,yağmur,hava durumu,sağanak,
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