Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından bu sabah İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu. Gök gürültüsüyle birlikte etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura trafikte yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak yağış, etkisini sürdürüyor.