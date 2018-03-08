Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir ihbarı değerlendiren polis şahsın evine düzenlenen operasyonla PKK-PYD terör örgütüne üye olduğu tespit edilen Gays İ. yakalanarak gözaltına alındı ve emniyete götürdü. İfadesi alındıktan sonra savcılığa sevk edilen şahıs, daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.