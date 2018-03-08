Bir ihbarı değerlendiren polis şahsın evine düzenlenen operasyonla PKK-PYD terör örgütüne üye olduğu tespit edilen Gays İ. yakalanarak gözaltına alındı ve emniyete götürdü. İfadesi alındıktan sonra savcılığa sevk edilen şahıs, daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Nevşehir'de terör örgütü üyesi 1 Suriyeli tutuklandı
08.03.2018 - 09:56 | Son Güncelleme: 08.03.2018 - 09:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK-PYD terör örgütüne üye olduğu tespit edilen Suriye vatandaşı Gays İ.’yi gözaltına aldı.
Etiketler : nevşehir,terör,haberler,suriyeli,
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