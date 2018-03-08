Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Cihanbeyli ilçesine bağlı Hodoğlu Mahallesi'nde 3 yaşındaki çocuk, dün saat 17.00 sıralarında kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ve 5 kişiden oluşan AFAD ekibi tarafından koordineli bir şekilde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 yaşındaki çocuk saat 00.30 sıralarında mahallenin yakınlarındaki kayalıklar arasında sıkışmış halde bulundu. Kayalıklar arasından kurtarılan çocuk, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.