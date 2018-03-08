Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen hafta Avustralya’nın Queensland bölgesindeki fırtınadan sonra hayvanlarına bakmaya giden çiftçi Derek Shirley, gördükleri karşısında şaşkına döndü. Çünkü çiftliğin dikenli telinin yanındaki 6 inek de cansız halde yerde yatıyordu. Fotoğrafı sosyal medyada paylaşan adamın yardımına konunun uzmanları yetişti. Sydney Üniversitesi’nden Dr. Sabrina Lomax, hayvanların üzerilerine yıldırım düştüğü sırada, dikenli tele temas etmiş olabileceklerini ifade etti. Bilim insanı Dr. Karl Kruszelnicki ise, yere düşen yıldırımın şokunun hayvanlara kalp krizi geçirtmiş olabileceğini belirtti.



2016’da da Norveç’te 300’den fazla ren geyiği yıldırım yüzünden ölmüştü. O dönemde de uzmanlar, yıldırım bir bölgeye düşünce, hayvanların birbiriyle temas etmeden de topluca ölebileceğini ifade etmişti.