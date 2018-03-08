Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda hareketli dakikalar yaşandı. Yargılandığı davada iki yıl hapis cezası alan şahıs intihar girişiminde bulundu. Şahıs, özel güvenlik görevlilerince ikna edilerek aşağıya indirildi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Uyuşturucu suçundan yargılanan Orhan C., mahkemece iki yıl hapis cezasına çarptırılınca 7. katta bariyerlerden aşağıya sarktı. İntihar edeceğini söyleyen şahıs, uzun uğraşlar sonucu özel güvenlik ekiplerince ikna edilerek aşağıya indirildi.